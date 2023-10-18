وزير العدل يتفقد إدارة التسجيلات التجارية بولاية الجزيرة

تفقد مولانا محمد سعيد الحلو وزير العدل اليوم إدارة التسجلات التجارية حيث ووقف خلال الزيارة على سير أنظمة عمل تسجيل الشركات والتوكيلات التجارية وأسماء الأعمال للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين. كما وقف الوزير على كافة المشكلات، التي تواجه العمل بالادارة و وعد بتذليل كافة العقبات، مشيراً إلى أن إدارة التسجيلات التجارية تعتبر بوابة السودان للاستثمار مشيداً بدورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني. من جانبه قدم المسجل التجاري بولاية الجزيرة المستشار العام عادل موسى شرحاً مفصلاً للوزير عن سير العمل بإدارة التسجيلات التجارية مشيرا إلى أن عدد أسماء الأعمال المسجلة بالولاية يبلغ ١١٧٣٨ اسم عمل. سونا

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