تدشين البحث النشط لاكتشاف سوء التغذية الحاد بمعسكرات الإيواء بالجزيرة

دشنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم حملة البحث النشط لإكتشاف حالات سوء التغذية الحاد الذي يستهدف معسكرات الإيواء بالمحليات في 18 – 20 أكتوبر الجاري بدعم من منظمة اليونسيف ورعاية مدير عام وزارة الصحة بالولاية. حيث أشارت الأستاذة مني محمد الحسن مدير إدارة التغذية بالولاية، أن البحث لإكتشاف حالات سوء التغذية يستهدف الأطفال من عمر 6 – 59 شهراً في 301 معسكر إيواء وذلك للتصنيف والتقييم والمعالجة بالتحويل لمراكز المعالجة المجتمعية والوقاية عن طريق إعطاء فيتامين (أ) و توزيع بسكويت وقائي ومعالج أمراض سوء التغذية بجانب رفع وعي الأمهات داخل المعسكرات والتأكيد على أهمية الرضاعة الطبيعية وأعلنت إكتمال كافة الترتيبات لإنجاح البحث داخل المعسكرات. من جانبها أعلنت الأستاذة عفاف بريمة ممثل اليونسييف أن الجزيرة أولى الولايات التي نفذت البحث النشط لإكتشاف حالات سوء التغذية الحاد وذكرت أنها حملة متكاملة من أجل الأطفال معربة عن أملها أن تحقق الحملة الأهداف المنشودة لتكون ولاية الجزيرة نموذجاً في تنفيذ البحث. فيما أشادت الأستاذة رانيا أحمد مدير برنامج التغذية القومي بالتعاون الكبير بين الشركاء ووزارة الصحة الولائية وبرنامج التغذية القومي لإنجاح البحث للوصول لتغطية تتجاوز 85% وأعلنت أن البحث النشط يقدم 4 خدمات تشمل إكتشاف الحالات عن طريق جهاز المواك وإعطاء فيتامين (أ) وتوزيع بسكويت وقائي والرسائل التوعوية للأمهات داخل المعسكرات. سونا

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