ياسمين صبري شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها وهي تقوم بالتطوع مع الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية التي يتم تجهيزها للشعب الفلسطيني الشقيق. ونشرت ياسمين، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “‎شكرا جزيلا لجمعية الهلال الأحمر على فرصة المشاركة والتطوع ‎اتبرع لجمعية الهلال الاحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في غزة. وظهرت “ياسمين” في الفيديو وهي مرتدية ملابس الهلال الأحمر، والتقطت صورا مع جميع العاملين، ودعمهم فيما يقومون به تجاه أهالي غزة .وتواصل ياسمين صبري، دعم القضية الفلسطينية ضد الإحتلال الإسرائيلي وما يرتكبونه من جرائم. بوابة الأهرام

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. “ياسمين صبري” تُشارك الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية لأهالي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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