مقتل طبيبة وإصابة آخرين في هجوم مسلح غرب كردفان

لقيت الطبيبة “صفاء الدليل” مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوازرة الصحة بغرب كردفان اليوم (الأربعاء) مصرعها وأصيب 4 أطباء آخرين بجروح متفاوتة، جراء هجوم مسلح استهدف عربة تقل الأطباء العاملين بوزارة الصحة لحظة خروجهم من مستشفى الصداقة بمدينة الفولة في طريقهم إلى منازلهم. اليوم التالي

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