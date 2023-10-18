برنامج جديد على cbc : “من قلبي مع منى عبد الغني”

أعلنت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني مقدمة برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” أنها تستعد لبدء برنامجها “من قلبي مع منى عبدالغني” عبر منصات قناة “CBC” العامة على السوشيال ميديا.

برنامج “من قلبي مع منى عبدالغني” من المقرر أن يتم عرضه كل خميس بشكل أسبوعي على منصات الديجيتال.

وهو برنامج اجتماعي سيعمل على الربط بين ما دار في سير الأنبياء وكيفية الاستفادة من هذه السير الشريفة في حل المشاكل الأسرية والاجتماعية والتعامل معها، بجانب إعلاء قيم الأسرة والمجتمع والأخلاق الحميدة والتطرق لسير الصالحين، بما يفيد في الحفاظ على الحياة الأسرية وتربية الأجيال القادمة على حسن الخلق

البرنامج من إعداد فاطمة محمد، بروديوسر أمل أبو النصر، وفكرة أمل أبو النصر وهبة المهدي، وإشراف عام الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس قناة CBC.

يذكر ان يأتي البرنامج في إطار الخطة الجديدة لشبكة سي بي سي بإطلاق مجموعة من برامج الديجتال عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الإليكترونية، والتي تحمل محتوى جديدا ومختلفا يخُاطب المشاهد.

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