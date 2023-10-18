جون بولتون: يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر

قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، الأربعاء، إن “إسرائيل ستدمر حماس، وحينها يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر”.

وذكر بولتون، في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية”:

حماس أضرت بسكان غزة، وما كانت لتتصرف من دون توجيه مباشر من إيران.

الخطأ الذي اقترفته إدارة جو بايدن هو اعتقادها أنها يمكنها أن تتفاوض مع طهران كأمة حضارية.

إذا أقرت الإدارة الأميركية بأن إيران تقف وراء هجمات حماس، فستكون مضطرة لإجهاض سياسة الانفتاح معها.

الفلسطينيون في غزة يعيشون في معاناة بسبب سوء حكم حماس.

يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر كما كان في السابق، وكذلك بعض الأراضي الأخرى إلى الأردن.

حماس ستدمر من قبل إسرائيل، وحينها ستتدخل القيادة الفلسطينية لإدارة غزة وتعمل مع الحكومة المصرية لإيجاد طريقة لإدماج سكان غزة في الاقتصاد المصري.

مقاربة حل الدولتين فشلت.. من مصلحة الفلسطينيين أن تكون لهم فرص اقتصادية وبعض الحرية السياسية، وهذا يعني إدماجهم ضمن سيادات دول أخرى.

إسرائيل لن تغادر الشرق الأوسط.

القتال الجاري حاليا ليس ضد الفلسطينيين والعرب، بل ضد المتشددين.

سكاي نيوز