أسعار الذهب ترتفع 1 بالمئة إثر الأوضاع في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة، اليوم، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ودفع المستثمرين إلى الاستثمار في أصول الملاذ الآمن.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1941.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر الماضي ، كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب واحدا بالمئة إلى 1955.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 23.20 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 903.24 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1136.33 دولار.
الشرق القطرية
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