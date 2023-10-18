ألقى قهوة على ملابسها.. حبس المتهم بالتعدي على فتاة

أمرت النيابة الكلية بشمال الجيزة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على فتاة بالسب والشتم عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع “إنستجرام” في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.
بالفحص، تم تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة. كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).
بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
الشروق نيوز
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