ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

ألقت مباحث الأموال العام العامة القبض على شخص بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

أمكن ضبط عنصر إجرامي من مرتكبى ذلك النشاط – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا- وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشروق نيوز