منح دراسية بجامعة لوسيل للطلبة المقيمين في قطر

وقعت جامعة لوسيل ومؤسسة التعليم فوق الجميع اتفاقية تعاون، لتمكين الشباب المقيمين والذين أمضوا معظم سنوات حياتهم بالدولة في الحصول على منح دراسية من خلال “برنامج قطر للمنح الدراسية” المنفذ من قبل المؤسسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ونصت الاتفاقية التي وقعتها عن جامعة لوسيل السيدة فاطمة المصلح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وعن مؤسسة التعليم فوق الجميع السيد طلال الهذال مدير برنامج /الفاخورة/ التابع للمؤسسة، على تعاون الطرفين لتوفير المنح الدراسية للطلاب في جامعة لوسيل، وتعزيز فرص التنسيق والشراكة في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تتماشى مع أهداف المؤسسة والجامعة “حيث تهدف مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى تغيير العالم من خلال توفير فرص التعليم للأطفال والشباب، إيمانا بأن التعليم هو أفضل سبيل للخروج من وطأة الفقر، وتأسيس مجتمعات تنعم بالعدل والسلم، وإطلاق الإمكانات الكاملة لكل طفل وشاب، وهو ما يتوافق مع أهداف جامعة لوسيل الرامية إلى تقديم برامج أكاديمية تساهم في إعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي مع الالتزام بقيم الجودة والنزاهة والشفافية والريادة والابتكار واحترام القيم والتنوع الثقافي والتعلم المستمر والمشاركة المجتمعية”.

وفي هذا السياق، قالت السيدة فاطمة المصلح “إن جامعة لوسيل تولي اهتماما فائقا لمصلحة الطلاب، وتحرص على دعمهم لمواصلة دراستهم الجامعية ولا تألو جهدا في التواصل مع الجهات الداعمة للطلاب المستحقين، إيمانا منها بإتاحة فرص التعليم أمام الجميع”.

وأكدت أن هذا التعاون يصب في مصلحة الطلاب الذين يشكلون الركن الأساسي في العملية التعليمية.. معربة عن الأمل في أن يكلل هذا التعاون بين الجانبين بالنجاح وحصول الطلاب المستحقين على المنح الدراسية.

من جانبه، قال السيد طلال الهذال “إن مؤسسة التعليم فوق الجميع تعتبر التعليم جسرا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارا، ونحن فخورون بالشراكة مع جامعة لوسيل، لتحقيق هذه الرؤية المشتركة”.

وأضاف أن التعاون في برنامج قطر للمنح الدراسية سيتيح للكثير من الشباب الوصول إلى التعليم العالي، مما سيمهد الطريق أمامهم ليكونوا قادة مستقبليين ومحركين للتغيير في مجتمعاتهم.. معربا عن الأمل في أن تحقق هذه الشراكة تأثيرا إيجابيا ومستداما في حياة الطلاب للمساهمة في نهضة الدولة.

يشار إلى أن “برنامج قطر للمنح الدراسية في قطر” يوفر المنح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، والذين أمضوا معظم سنوات حياتهم في الدولة، ويتيح لهم استكمال تعليمهم العالي في الجامعات التي تتخذ من الدوحة مقرا لها.

ويتم تنفيذ البرنامج من قبل مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبدعم من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

صحيفة الشرق القطرية