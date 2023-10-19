مضيفة طيران: المتهم اصطدم بي من الخلف ومسك منطقة حساسة من جسدي وقالي..!

“المتهم مسكني من منطقة حساسة أثناء مروري في أحد شوارع”.. تلك كانت بداية أقوال مضيفة طيران في واقعة التعدي عليها ولمس منطقة حساسة من جسدها في القاهرة الجديدة.

وقالت المبلغة: أنا أعمل مضيفة طيران، وفي يوم الواقعة كنت ذاهبة إلي النادي وأثناء مروري فوجئت بالمتهم،اصطدم بي من الخلف ولمس منطقة حساسة من جسدي لمدة ثانية.

وأضافت المبلغة: بعدهاأنا صرخت، وذهبت إلي قسم الشرطة لتحرير محضر وبعدها بساعات قليلة، تلقيت اتصالاً من قسم الشرطة يخبرني فيه أنه تم القبض على المتهم، بعدها ذهبت إلى قسم الشرطة وهنا تعرفت على الشخص اللي لمس منطقة حساسة من جسدي من الخلف لمدة ثانية.

وأكدت المبغلة مضيفة طيران في أقوالها أمام جهات التحقيق،:المتهم اصطدم بي من الخلف ومسك منطقة حساسة من جسدي وقالي:” ازيك ياقمر، وانا صرخت مكنتش عارفه اعمل ايه”.

وعن سؤالها هل المتهم قام بتجريد من ملابسك آنذاك، حيث لجأت المبلغة مضيفة طيران، لا هو مسكني من منطقة حساسة من جسدي بس، لمدة ثانية.

وعن سؤال المبلغة، مضيفة طيران، حول هل استطالت يد المشكو فى حقة أو أي جزء من جسده لثمة مواطن عفتك ؟حيث اجابت، ايوه هو مسك منطقة حساسة من جسدي بايده.

وعن سؤال المبلغة مضيفة طيران،حول ما هي كيفية قيام المشكو في حقه بملامسة مواطن عفتك آنذاك؟، أجابت قائلة،: انا لما كنت ماشية بالقرب من بوابة 1 بجوار نادي القاهرة الجديدة، تفاجئت بشخص يقترب مني و لقيته مرة واحدة في ضهري وراح مسك منطقة حساسة من جسدي لمدة ثانية، وانا مكنتش عارفه اعمل ايه.

وأوضحت المبلغة مضيفة طيران أمام جهات التحقيق أثناء سؤالها وما هي وجهتك بالنسبة للمتهم؟، أجابت قائلة، أنا كنت ماشيه في الشارع وهو كان في ضهري، والشارع كان في ذلك التوقيت فاضي ومكنش فيه حد .

وشرحت المبلغة مضيفة طيران أثناء سماع أقوالها في التحقيقات، عن د عدد المرات التي قام بها المشكو في حقه بملاسة موطن عفتك تحديداً ؟حيث اجابت، هو عمل كده مرة واحدة وأنا صرخت علي طول، وعن د المدة الزمنية التي إستغرقها المشكو في حقه في ملامسة مواطن عفتك آنذاك؟اجابت قائلة، مسكني لمدة ثواني فقط.

صدى البلد