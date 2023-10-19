عنف لا يمكن تحمّله.. 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

بعد فترة طويلة من الصمت الذي عرضه لهجوم كبير خلال الأيام الماضية ، خرج اللاعب المصري نجم ليفربول محمد صلاح في تصريحات قوية عما يحدث في فلسطين والقصف الذي تتعرض له غزة على مدار الأيام الماضية منذ 8 أكتوبر.

ونشر محمد صلاح فيديو على حسابه الرسمي على أنستجرام ، وأبرز ما جاء فيه :

ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة

شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع.

جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها.

يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصراها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا.

يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا.

أناشد جميع قادة العالم بالتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء. الإنسانية يجب أن تسود.

صدى البلد