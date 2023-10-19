منى زكي عن الأحداث الفلسطينية: ظلم ووجع وقلة حيلة!

علقت الفنانة من زكى على الأحداث الفلسطينية الراهنة عبر حسا بتطبيق إنستجرام.

وكتبت منى زكي: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل خطوه تخطوها ، حسبي الله ونعم الوكيل على كل روح قتلتوها بدون وجه حق، حسبي الله ونعمه الوكيل على الظلم و الوجع وقله الحيله اللي الواحد فيها .. ولا تحسبن الله غافلا عما تعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار “.

وكانت منى زكي أعلنت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ولأطفال فلسطين مناشدة جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين.

ونشرت منى زكي فيديو لها تناشد فيه جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين من خلال مؤسسة اليونيسيف، والتى تمثلها منى فى الشرق الأوسط.

صدى البلد