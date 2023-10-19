تنفيذي القطينة يبحث سبل حل ازمة مياه الشرب بالمحلية

مستشفى كوستي بحث الأستاذ صلاح صديق ابوعاقلة المدير التنفيذي لمحلية القطينة بولاية النيل الأبيض صباح اليوم بقاعة الفريق أول بشير محمد على للمؤتمرات بالمحلية بحث مع رؤساء الأحياء السكنية والمهتمين بهذا الشأن بالقطينة، تداعيات الأزمة المتكررة لمياه الشرب بالمدينة والتي غالبا ما تحدث بسبب القطوعات المستمرة للتيار الكهربائي والذي يعد العامل الرئيسي المغذي لتلك المحطات. وقدم المدير التنفيذي للقطينة تنويرا حول تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع توفير مياه الشرب بالمحلية والمتمثلة في تركيب اثنين وحدة طاقة شمسية إلى جانب تركيب اثنين صهريج وذلك بمشاركة حكومتي الولاية والمحلية والجهد الشعبي. ودعا أبو عاقلة لجان الأحياء إلى ضرورة المشاركة الفاعلة لاستكمال ما يلي من الجهد الشعبي في هذه المرحلة، مؤكدا إستكمال مساهمة حكومة الولاية وإلتزام المحلية باستكمال المبالغ المتبقية لتركيب الصهاريج. وأبان سيادته موافقة حكومة الولاية فى المشاركة الثلاثية للمرة الثانية بين الولاية والمحلية والجهد الشعبى لتنفيذ ماتبقى من مشروع مياه مدينة القطينة. من جهته استعرض المهندس عبد العزيز الجنيد دراسة علمية حول أعماق وكميات واماكن تواجد المياه بمدينة القطينة فضلا كيفية تنفيذ المشروع بالصورة المثلى. إلى ذلك أكد عدد من أعضاء لجنة تنفيذ مشروع توفير مياه الشرب بالقطينة وممثلي الأحياء أكدوا التزامهم بتنفيذ مشاركتهم فى المشروع فى هذه المرحلة والمراحل القادمة. وامنوا على أهمية تفعيل قرار لجنة المياه بالمدينة والخاص بوضع مبلغ ألف جنيه على أي أسطوانة غاز توزع بمدينة القطينة وذلك دعما لتنفيذ المشروع. سونا

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