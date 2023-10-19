وثق أحد النشطاء وعبر كاميرا هاتفه المحمول لملامح شارع أفريقيا “المطار” أحد أشهر شوارع العاصمة السودانية الخرطوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر شارع أفريقيا بحالة يرثى لها بعد الحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع وتسببت في دمار كامل للعاصمة. وظهر مول عفراء الشهير وهو محترق ومتحطم تماماً إضافة لاحتراق وتحطم السيارات بالشارع العريق الذي يربط بين عدد كبير من أحياء العاصمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. كيف تحول شارع أفريقيا “المطار” أشهر شوارع العاصمة الخرطوم بعد 6 أشهر من الحرب المدمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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