إلتقى الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف بمكتبه صباح اليوم بوفد من شركة شيكان برئاسة الأستاذ صلاح علي موسى المدير العام للشركة الذي أعلن نقل أنشطة الشركة لولاية الجزيرة مجدداً الإلتزام بإستمرار دعم البرامج الوطنية معدداً إسهامات الشركة في دعم المزارعين والمستشفيات والخلاوي والقوات المسلحة. من جانبه إمتدح الوزير الأدوار الوطنية لشركة شيكان وقال إن “الحرب أثرت في كافة القطاعات خاصة قطاع المال والأعمال في التمويل والتأمين” ، وأكد أن التحدي الأكبر إستمرار العمل في كافة المواقع. وأضاف إن السودان حافظ علي إستقراره الإقتصادي من الإنهيار رغم التآمر والحرب ما يدل علي قوة الدولة السودانية. وأشار لدور شركة شيكان وتجربتها الثره وثقلها المالي والإقتصادي مؤكداً أن الجزيرة تعول كثيراً على الشركة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر شركة شيكان تنقل أنشطتها لولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.