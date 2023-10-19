والي سنار يرأس اجتماع مجلس ادارة شركة سنار للطرق والجسور

رأس والي سنار الأستاذ توفيق محمد علي اجتماع مجلس ادارة شركة سنار للطرق والجسور، حيث وجه بتضمين التكلفة الحقيقية في التعاقدات لاي مشروع تنفذه الشركة مع مراعاة فرق الأسعار لضمان استمرارية عمل الشركة، وقال “إننا نسعى لان تنهض تضطلع بدورها في مجال البنى التحتية” .
ووجه الوالي الشركة بسداد ما عليها من التزامات مالية حتى لا تتراكم المديونيات وحتى لا تصبح عقبة في اداء الشركة، كما وجه بصيانة الآليات.
فيما قال وزير المالية المكلف بولاية سنار دكتور محجوب أحمد محمد “ان شركة سنار للطرق والجسور تم تاسيسها لتساعد الولاية في تأهيل وتشييد الطرق والكباري والعمل في مجال الحفريات بالاضافة إلى الاعمال الخاصة عن طريق التعاقد” .
وثمن المهندس حافظ بلة إبراهيم وزير البني التحتية المكلف مجهودات شركة سنار للطرق والجسور وما قامت به من أعمال كبيرة في مجال البنى التحتية وإسهامها الكبير في أعمال طوارئ الخريف خلال العام 2023 والأعوام السابقة.
إلى ذلك دعا المدير التنفيذي لمحلية سنار الأستاذ عبدالله عطا المنان إلى ضرورة تأهيل الشركة حتى تكون لها القدرة التنافسية في سوق العمل، مشيرا إلى المجهودات التي قامت بها في مدينة سنار من حفر للمصارف وعمل بعض الردميات والكباري.
وكان قد تحدث مدير شركة سنار للطرق والجسور مهندس شرف الدين واستعرض أمام أعضاء مجلس الادارة تقرير الأداء العام وتضمن أهم ما قامت به الشركة خلال الفترة السابقة في مجالات الطرق وتأهيل ونظافة بعض قنوات الري، كما شكا من ارتفاع أسعار المواد البترولية مما أثر سلبا على تنفيذ بعض الطرق والردميات.
ودعا شرف الي زيادة الهيكل الراتبي للعاملين بالشركة نسبة لضعف الأجور التي لا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.
سونا
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