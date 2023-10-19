شاهد.. معلق تشادي يسخر من لاعبي منتخب بلاده بعد خسارتهم من المنتخب السوداني: (ناس ما مرتاحين السوخوي يضرب فوقهم والبيوت تنكسر والناس بتموت وبعد كدة يغلبوكم)

سخر معلق تشادي من لاعبي منتخب بلاده بعد خسارتهم أمام المنتخب السوداني صقور الجديان بهدف دون رد خلال مباراة ودية جرت بالسعودية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد هاجم المعلق لاعبي المنتخب التشادي بعد الخسارة من السودان رغم الظروف التي يمر بها من حرب وتدمير. وقال في حديثه الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: (ناس ما مرتاحين السوخوي يضرب فوقهم والبيوت تنكسر والناس بتموت وبعد كدة يغلبوكم). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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