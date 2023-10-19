بثت سيدة مناصرة لقوات الدعم السريع بالخرطوم مقطع فيديو حظي بتفاعلات ومشاهدات واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اعترفت السيدة خلال حديثها باحتلالها لأحد منازل المواطنين بالعاصمة الخرطوم. كما اعترفت بارتدائها لعباية صاحبة المنزل وطلبت منها السماح لها, وطالبت السيدة المواطنين بالعودة لمنازلهم التي نزحوا عنها بسبب الحرب. وكشفت بحسب متابعات محرر موقع النيلين عن استجمامها في “المكيف” الموجود بالمنزل مؤكدة أنها كانت في السابق إبان تواجدها في القرية تصحو من نومها مع الفجر وبعد استقرارها في المنزل وراحة التكييف تعودت على الاستيقاظ بعد الساعة الثامنة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة “دعامية” تحتل أحد البيوت بالخرطوم وترتدي “عباية” صاحبة المنزل وتطلب منها السماح لها على الهواء (كنا بنصحى الصبح هسا لقينا المكيف البارد بقينا نقوم الساعة 8) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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