عادت المودل والراقصة ونجمة السوشال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو لإثارة الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو خلال مقطع متداول وهي تقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية “خجلانة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بفاصل من الرقص المثير على أنغام (خجلانة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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