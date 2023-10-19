تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعلات واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفاشونيستا حمدي باريس, وهو يتحدث عن أزياء ومكياج بعد المطربات. وسجل حمدي إشادة بالمطربات إيمان الشريف وهدى عربي وندى القلعة, واعتبرهن الأكثر أناقة في الوسط الفني السوداني. وانتقد الفاشونيستا المعروف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين الفنانة هدى عربي وبعض المطربات بسبب سقوط الثوب عنهن بطريقة مقصودة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فاشونيستا سوداني يشيد بأزياء الفنانات ندى القلعة وإيمان الشريف وينتقد الفنانة هدى عربي بسبب سقوط الثوب عن رأسها ويطالبها بكشف شعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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