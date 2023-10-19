عودة خدمة التأمين الصحي بمستشفيات ولاية الجزيرة

أعلن الدكتور فاروق نور الدائم المدير العام المكلف للصندوق القومي للتأمين الصحي عودة نظام بيانات المشتركين.

وأكد خلال مشاركته في إجتماع مدراء الإدارات بفرع الصندوق بالجزيرة برئاسة الدكتور فخر الدين علي يس مدير الفرع عودة العديد من الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم، مشيداً بمستوى الخدمات المباشرة .

ووجه بتذليل تحديات تقديم الخدمات الطبية بالمحليات بالتنسيق مع شركاء الصحة ورصد الخدمة الطبية المقدمة للوافدين من ولاية الخرطوم وحملة البطاقة القومية من الولايات الأخري.

وشدد الدكتور صديق وهب الله مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية برئاسة الصندوق على ضرورة إتاحة وتجويد الخدمة الطبية المقدمة للمواطنيين.

فيما إستعرض مدير فرع الجزيرة دراسة لإعادة تخطيط وترتيب المستشفيات بالمحليات لإعادة الخدمة تدريجياً وفق الكثافة السكانية بعد حصر للمستشفيات العاملة بالولاية، مؤكداً على العدالة في توزيع الخدمة لتحقيق نسبة إستخدام عالية للبطاقة مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المحليات في ظل الظروف التي يمر بها الصندوق.

وناقش الإجتماع تقرير إدارة الخدمات الصحية بالولاية حول الخارطة الصحية المقترحة وواقع الخدمات المقدمة بالمحليات والتحديات التي تجابه تحقيق الوفرة في الأصناف من أدوية الأمراض المزمنة وموقف الإستفادة من العلاج المجاني.

كما إستعرض الإجتماع تقرير الإيرادات والمصروفات وموجهات تعظيم الموارد وترشيد الصرف وموقف سداد المطالبات وجودة التقارير بجانب مناقشة موجهات العمل بنظام بيانات المشتركين والبطاقة بالمحليات وأوصى بضرورة الإشراف المباشر على الأقسام المتخصصة بالمراكز المباشرة والتدقيق في التقارير الطبية الإحصائية.

وكالة سونا