مجلس وزراء حكومة جنوب كردفان يناقش عددا من الموضوعات

استعرض مجلس وزراء حكومة جنوب كردفان برئاسة الوالي محمد ابراهيم عبدالكريم بامانة الحكومة في اجتماعه الدوري، عدد من الموضوعات اهمها اجازه وقائع وقرارات المجلس السابقة ومناقشة التقرير الصحي حول الوضع الراهن وملامح الخطة التشغلية بجانب اجازة لائحة تنظيم اعمال المجلس. وقال الامين العام لحكومة الولاية الاستاذ عبدالله عبدالرازق الناطق الرسمي باسم مجلس في تصريح لسونا ان المجلس اجاز في اجتماعه التنوير عن الوضع الراهن الصحي الذي قدمته المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بتول سليمان الدود بالإضافة إلى اجازة لائحة تنظيم اعمال المجلس قدمها مدير الإدارة القانونية. من جانبها اكدت بتول سليمان الدود المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ان التنوير تناول الوضع الصحي الراهن والمؤشرات المحيطة بالولاية وكيفية وضع خطة واستراتجية للاستجابة عليه. وقالت ان الوزارة وضعت خطة متكاملة ترتكز على تكثيف حملات اصحاح البيئة والتوعية الصحية المتعلقة بمراقبة الاطعمة والمياه من التلوث البيئي. مشيدة بجهود الشركاء لدورهم في تحويل بعض الانشطة الى الطواريء. سونا

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