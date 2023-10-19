ورشة تدريبية لاختصاصيي المختبرات الطبية عن فحص الملاريا بولاية سنار

خاطبت دكتورة مزاهر علي مصطفى ابو حاج وزير الصحة المناوب مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة ختام فعاليات الورشة التدريبية لإختصاصيي المختبرات الطبية بالمراكز والمستشفيات بولاية سنار عن تشخيص الملاريا. واكدت اهمية التدريب والتأهيل داعية لتطبيق محتوى الورشة في المستشفيات وإنزال ما تم تدريبهم عليه لزملائهم في المستشفيات والمراكز الصحية، داعيا الى استمرار مثل هذه الورش لتقليل الأخطاء في التشخيص. فيما دعا سيد علي مصطفى ممثل البرنامج القومي لمكافحة الملاريا الى تفعيل ضبط الجودة والاحتفاظ بالشرائح الإيجابية والسلبية، مؤكدا أن استراتيجيتهم في البرنامج القومي لمكافحة الملاريا تتمثل في التشخيص المبكر والعلاج الناجع مشيرا إلى أن 75% من العلاج تعتمد على التشخيص السليم. فيما أكد عبدالمنعم سليمان مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة أن الورشة هدفت لجودة التشخيص ورفع كفاءة الكوادر بمعامل المراكز والمستشفيات بجميع محليات الولايه. إلى ذلك قالت مدير برنامج مكافحة الملاريا جيهان عبد الله ان هذه الورشة تأتي في إطار مكافحة الملاريا بالولاية وانها تهدف للوصول للتشخيص السليم مشيرة إلى أن الورشة تنشيطيه في مجال التشخيص المجهري للملاريا والفحص السريع، داعية الدارسين للإهتمام بالتسجيل مؤكدة مواصلة مثل هذه الدورات وصولا للجوده المعقولة للتشخيص بجميع معامل الولاية، وأضافت أن الورشة تمت بدعم من برنامج (undp). سونا

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