وزير البني التحتية بنهر النيل يؤكد الأدوار المتعاظمة للشرطة المجتمعية

أكد المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية نهر النيل على الدور الذي تلعبه الشرطة المجتمعية كإدارة متخصصة ضمن قوات الشرطة السودانية في المحافظة على النسيج الإجتماعي وحفظ الأمن. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه برئاسة الوزارة بعطبرة وفد اإدارة الشرطة المجتمعية برئاسة اللواء (م) احمد الشيخ دبورة والعميد شرطة محمد صالح مدير الإدارة بالبلاد والرائد مهند خرساني مدير الإدارة بالولاية . وأكد وزير البنى التحتية استعداد الوزارة بتقديم كافة المساعدات الممكنة فيما يتعلق بتوفير مساحة لقيام مقر للإدارة بالولاية . من جانبه استعرض العميد شرطة محمد صالح أهداف قيام الإدارة وخططها الرامية لبسط الأمن من خلال تفعيل مراكز بسط الأمن الشامل بكافة المواقع بالاستفادة من الكوادر الشرطية الوافدة من ولاية الخرطوم والمستنفرين بالولاية وتوزيعها حسب المناطق السكنية لهذه الكوادر ، مؤكدا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشرطة المجتمعية تجاه المجتمع. سونا

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