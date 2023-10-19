أشاد مساعد المدير العام لقوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي الفريق شرطة(حقوقي) أمير عبدالمنعم فضل بعمل دائرة الطوارئ والعمليات والنجدة بالولاية الشمالية وماقدمه منسوبيها من الضباط وضباط الصف والجنود وأكد خلال زيارته لمباني دائرة الطوارئ والعمليات والنجدة بدنقلا برفقة مدير شرطة الولاية أكد أن هذه الدائرة تعد احد ركائز قوات الشرطة المهمة . وتعهد مساعد المدير العام لقوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي بتهيئة بيئة العمل لكافة المنسوبين مشيرا إلي ضرورة العمل علي خلق بيئة عمل جيدة حتي يؤدي الجميع مهامهم بالصورة المطلوبة ورافق مشرف القطاع الشمالي خلال زيارته لدائرة الطوارئ والعمليات والنجدة مدير شرطة الولاية لواء شرطة حقوقي د محمد أحمد الأمين وعدد من القيادات الشرطية . وكان مدير دائرة الطوارئ والعمليات والنجدة بالولاية الشمالية عميد شرطة عبدالقادر محمد أفور قدم شرحا مفصلا حول عمل الدائرة مشيرا إلي أن كافة منسوبي دائرته من ضباط وضباط صف وجنود يعملون بهمة ووطنية عالية معلنين جاهزيتهم لتلبية نداء الوطن في كل زمان ومكان وجدد أفور العمل علي تطوير العمل بالدائرة فضلا عن مواصلة التدريب والتأهيل لكافة منسوبيه . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة: مشرف القطاع الشمالي يشيد بأداء دائرة الطوارئ والعمليات والنجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.