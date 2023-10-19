شاهد بالصور..شمس الكويتية تبهر المتابعين في أحدث ظهور برفقة “الدولفين”

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصوروالفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت شمس الكويتية، خلال الصور برفقة دولفين بإطلالة ساحرة وجذابة مرتديه فستان باللون الأسود المشجر ، واعتمدت مكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها وتركت شعرها القصير منسدلا علي كتفيها. طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصلالاجتماعىاليوتيوب. كليب “يا متعلم” غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبوطالب،وإخراج الكليب شريف ترحينى. وتقول كلمات أغنية “يا متعلم”: يامتعلم يابتاع المدارس

اتسببت في كوارث

علمتني الأدب

افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص صدى البلد

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