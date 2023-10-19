وزير الداخلية ووالي البحر الأحمر يقفان على انجازات الخلية الأمنية المشتركة

وقف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف اليوم على الانجازات الكبيرة التي حققتها الخلية الامنية المشتركة بولاية البحر الأحمر بحضور الأستاذ فتح الله الحاج احمد والي ولاية البحرالاحمر المكلف والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية واللواء ركن محمد عثمان محمد حمد قائد منطقة البحرالاحمر العسكرية وأعضاء لجنة الأمن بالولاية.

المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف اشار إلى ان نجاح اي عمل يتطلب التخطيط السليم وتوفير الآليات ومعينات العمل وهذا ما جعل الخلية الامنية تحقق النجاح المطلوب وتشهد الولاية استقراراً امنيا كبيراً في جميع الخطط التأمينية.

واعتبر الخلية الامنية، وما حققته من انجازات متلاحقة في ضبط المجرمين ومحاربة الظواهر السالبة العمود الفقري للعمل الأمني بالولاية ويهدف إلى تحقيق السلم المجتمعي، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين كافة الاجهزة الامنية بالولاية، داعيا ولاة الولايات أن يحذوا حذو ولاية البحر الأحمر بتكوين خلية امنية مشتركة لضبط العملية الامنية.

والي ولاية البحر الأحمر المكلف أشار للانجازات الكبيرة التي حققتها الخلية وبسطها للأمن والاستقرار بالولاية بجانب المحافظة علي تماسك المجتمع باعتبارها تجربة فريدة وناجحة، نسعى الي تهيئة بيئة العمل بتوفير كافة متطلبات عملها.

قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية اوضح ان الخلية تعمل بتناسق وتناغم كبيرين مكنها من تحقيق النجاح المطلوب في ضبط كثير من المسروقات والمجرمين، مشيدا باهتمام لجنة أمن الولاية بعمل الخلية وتوفير آليات عملها خاصة وان الولاية تعتبر ذات خصوصية مما يتطلب توفير الأمن والاستقرار لمواطني الولاية.

اللواء شرطة د. نصرالدين محمد فضل المولي مدير شرطة ولاية البحرالاحمر اوضح ان الخلية الامنية المشتركة هي نتاج لجهود كل الاجهزة الامنية بالولاية استطاعت تحقيق انجازات ظاهرة للعيان اسهمت في بسط الامن والاستقرار بجميع محليات الولاية.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الخلية الامنية المشتركة استطاعت ان تضبط عدد (65) موتر غير مقنن اضافة إلى عدد (25) عربة تخص القوات المتمردة بجانب عدد (1) كيلو جرام من الذهب تمت سرقته من ولاية الخرطوم وضبطت عدد (69) كيلو جرام من مخدر الايس وضبط عدد (39) قطعة سلاح كلاش بجانب القبض على عدد (237) من الخلايا النائمة اضافة لضبط المتلاعبين بالوقود والمواد الغذائية.

سونا