اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وزير الاستثمار بالشمالية يطلع على ترتيبات قيام مؤتمر الاستثمار لمحلية القولد

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

مهندس عمر علي صالح

التقي وزير الإستثمار والصناعة المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح، بمكتبه أمس، بلجنة الإعداد والتحضير لإنعقاد مؤتمر الإستثمار الأول بمحلية القولد والذي حدد له شهر نوفمبر المقبل وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية القولد الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد ومدير الإدارة العامة للإستثمار بالوزارة الأستاذ النور إدريس النور ومدير الإستثمار والصناعة بمحلية القولد الأستاذ التني عوض عبد الرسول.

وأمن اللقاء على إقامة المؤتمر والإستفادة منه في عكس الفرص الإستثمارية المتاحة بالمحلية.

وأكد وزير الإستثمار والصناعة بالولاية الشمالية دعم ووقوف الوزارة الكامل مع جهود لجنة إعداد المؤتمر من أجل إنجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمحلية القولد أن وزير الإستثمار والصناعة وافق على رعاية المؤتمر والذي يمتد لمدة يومين يتخللها معرض للمنتجات الزراعية بالمحلية.

9baa5504af.jpg

efd0ee46fd.jpg

سونا

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاستثمار بالشمالية يطلع على ترتيبات قيام مؤتمر الاستثمار لمحلية القولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا