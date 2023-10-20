وزير الانتاج بالشمالية يزور مشروع حوض السليم الزراعي

قام وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية المكلف بالولاية الشمالية المهندس حسين عبد الغفور، برفقة مدير الإدارة العامة للمشاريع الزراعية المهندس زكي عوض عبد السيد ومدير وحدة شرق النيل الإدارية الأستاذ النور على النور ومدير مكتب الزراعة بمحلية دنقلا ومدير زراعة وحدة شرق النيل، قاموا بزيارة تفقدية لمشروع حوض السليم الزراعي.

وإطمأن وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية والوفد المرافق له على سير عمليات زراعة محصول الفول المصري بالمشروع والذي يستهدف زراعة (5) آلاف فدان بمحصول الفول المصري و(1000) فدان بمحصول القمح و(1000) فدان بمحصول الثوم.

وتعرف الوزير، من خلال طوافه على أقسام ووحدات المشروع، وعلى المشاكل والتحديات التي تواجه المشروع ووعد بحلها.

كما أكد وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية المكلف إهتمام حكومة الولاية ووزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية والجهات ذات الصلة بالعمل الزراعي عبر توفير مدخلات الإنتاج ومطلوبات إنجاح الموسم الشتوي الحالي والذي تستهدف فيه الولاية زراعة (502410) فداناً، منها مساحة (159089) فداناً خصصت لزراعة محصول القمح و(68663) فداناً لمحصول الفول المصري بجانب زراعة مساحات مقدرة من الخضروات التوابل، مشيراً إلى أن مشروع حوض السليم يعتبر من المشاريع الزراعية الرائدة بالولاية.