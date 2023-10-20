تجهيز 500 مستنفر لدعم الجيش من ود الفضل شرقي الجزيرة

عبر الأستاذ بله عبد الله خوجلي المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة رئيس اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار لدى تفقده صباح اليوم معسكر الشهيد ياسر ميرغني الراوي بود الفضل برفقة العميد الركن سيف الدين إسماعيل قائد اللواء الثاني مشاة برفاعة وأعضاء لجنة أمن وحدة تمبول الادارية وأعضاء الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة بالمحلية عن فخره وإعزازه بالمعسكر.
وقال التنفيذي لمحلية لدى مخاطبته المستنفرين والمواطنين بمنطقة ود الفضل بوحدة تمبول الإدارية قال (ما شهدناه يؤكد أن البوابة الشرقية للمحلية مؤمنه)، داعياً المواطنين لتقنين أسلحتهم حتى تكتمل مطلوبات قطع الطريق على المرتزقة وأعوانهم من أعداء الوطن.
من جانبه بشر قائد اللواء الثاني مشاه برفاعة بإقتراب ساعة النصر وحسم التمرد شاكراً مواطني ود الفضل على عطائهم دعماً للقوات المسلحة.
فيما أكد نائب رئيس الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة الأستاذ عمر محمد بخيت أن ود الفضل منطقة ذات ريادة في القضايا الوطنية وسرعة الإستجابة لنداء القوات المسلحة، مبيناً أن الهيئة جاءت لتحقق شعار (جيش واحد شعب واحد).
هذا كان قد تحدث مولانا محمد أحمد عبد الغفار بإسم مواطني ود الفضل قاطعاً بأن المنطقة رهن إشارة القوات المسلحة وأعلن عن تجهيز 500 مستنفر للصفوف الامامية، مؤكداً ثقتهم في القوات المسلحة لدحر التمرد والقضاء على المرتزقة وخونة الوطن.
سونا
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