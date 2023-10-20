والي جنوب دارفور يترأس اجتماع إدارة الأزمة لحكومة الاقليم ببورتسودان

رأس والي جنوب دارفور حامد التجاني هنون، بمقر حكومة إقليم دارفور ببورتسودان اليوم، الإجتماع التنويري للجنة العليا لإدارة الأزمة بولايات دارفور، وذلك بحضور عدد من وزارء ومستشاري حكومة إقليم دارفور. واستعرض الإجتماع الموقف الإنساني والصحي بولاية جنوب دارفور على خلفية الإشتباكات وإندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي وموجة النزوح الكبيرة للمواطنين إلى المحليات والولايات المجاورة بشرق وشمال دارفور، بجانب إستعراض حجم الدمار الذي طال المرافق والمؤسسات بالتركيز على المرافق الصحية وخروج معظم المستشفيات من الخدمة بما فيها مركز غسيل الكلى بغية بذل مساعي جادة لاعادة تشغيل المركز. كما بحث الإجتماع حصة ولايات دارفور من المساعدات الإنسانية وترتيبات إيصالها إلى النازحين والوقوف على معايير توزيع المساعدات مع مفوض العون الإنساني لوضع أولوية للولايات الأكثر تضرراً. سونا

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