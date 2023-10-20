شرطة ولاية الجزيرة (الأمنية) تضبط 4 قطعة سلاح جيم وتوقف متهمين

تمكنت إدارة الشرطة الامنيه بولاية الجزيرة “فرعية محلية المناقل من ضبط عربه بارتكاز منطقة ٦٥ كمل نومك بها4 قطعة سلاح جيم ثري. وتعود التفاصيل إلى توفر معلومة بتحرك عربة في دائرة الاختصاص تحمل سلاح وبعد الرصد والمتابعة تم نصب كمين محكم بقيادة ضابط أسفر عن توقيف 2 من المتهمين ومعهم السلام داخل العربة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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