الخبير الاقتصادي “محمود صالح” يقدم حزمة مقترحات لكبح جماح “الدولار”

قدم الخبير الاقتصادي محمود محمد محمود صالح، حزمة مقترحات لكبح جماح سعر الصرف في السودان، والذي يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في غضون الأيام الحالية.

وعبر “صالح” عن أسفه لتجاهل وزير المالية وبنك السودان الطلب بعودة البنك المركزي إلى سياسات ما قبل الحرب في أبريل الماضي.

وقال “صالح” في تصريحات صحفية يوم “الخميس” نقلتها صحيفة اليوم التالي، أن السوق الموازي لديه آلية قوية للتلاعب بسعر “الدولار” في إشارة لمًا يمتلك من شبكات تعمل في مجال تهريب الذهب، ما يترتب عليه السيطرة على العرض والطلب بسوق العملات الصعبة بعدة دول يصل إليها الذهب المهرب.

وقطع صالح بأن مقدرة السوق الموازي بالتحرك السريع في معاملاته جعل له راغبين حتى في تحويلات المغتربين التي تمثل الرافد الثاني لتلك المجموعات بعد الذهب المهرب.

وطالب بتفعيل القرار الذي يكفل بتلبية احتياجات العملاء للبنوك التجارية من النقد الأجنبي لجعل الدولة – ممثلة في القطاع الاقتصادي – هي من تتحكم في عملية العرض والطلب

وبحسب تصريح وزير المالية الأخير أن الارتفاع في النقد الأجنبي جاء نتيجة للطلب الكبير من قبل موردي المواد البترولية والمستوردين للمواد الغذائية.

بورتسودان (أخبار الخليج 365)