إحصائية مثيرة للبلاغات المدونة إلكترونياً ضد المليشيا المتمردة “الدعم السريع”

دونت قوات الشرطة السودانية عبر منصة البلاغ الالكتروني في الفترة من 6/1_10/20 _2023م ، مجموعة من البلاغات ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، فيما يلي يورد (المكتب الصحفي للشرطة) جملة بلاغات التعدي :
في بلاغات التعدي علي النفس بلغت عدد (113) مفقود وعدد (7) بلاغات قتل اضافة الي عدد (24) بلاغ أذي جسيم وعدد (1) بلاغ اعتداء جنسي.
فيما دونت بلاغات التعدي على المال عدد (1605) بلاغ سرقة بجانب تدوين عدد (5914) بلاغ نهب وعدد (201) بلاغ اتلاف ، ودون عدد (23761) في بلاغات المركبات المفقودة ، فيما تم العثور علي عدد (41) مركبة.
هذا وتناشد قوات الشرطة المواطنين الكرام بضرورة التبليغ عن كل الانتهاكات والجرائم التي في حقهم في النفس او المال عبر منصة البلاغ الالكتروني حفاظاً على حقوقهم القانونية علي الرابط التالي
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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