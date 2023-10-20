بالصور.. مكافحة التهريب كسلا تحبط تهريب (350) جوال سكر ومواد غذائية مختلفة

تأكيداً لدورها الرقابي والأمني ورفداً للخزينة العامة للدولة بالإيرادات وحمايةً للإقتصاد من خطر التهريب، تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية كسلا من ضبط تنكر وقود يحمل بداخله سكر مهرب بالإضافة لمركبات تحمل وقود إلى خارج البلاد كما تمكن ذات القوات من ضبط شاحنات تحمل مواد غذائية و سلع مختلفة لاتحمل مستندات رسمية كانت في طريقها إلى داخل البلاد حيث وقف على هذا الإنجاز مدير فرع الشؤون العامة بمكافحة التهريب كسلا العقيد شرطة برعي سليمان و مدير فرع العمليات والمعلومات العقيد شرطة محمد عثمان.

حيث أشاد مدير قوات الجمارك السيد الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور بهذا الإنجاز معرباً عن رضائه التام لأداء منسوبي مكافحة التهريب في كل الولايات داعياً للمحافظة على هذا التميز والعمل بروح الفريق الواحد مؤكداً إلتزامه بتنفيذ كافة متطلبات العمل من أجل القيام بالدور الذي ظلت تطلع به.

ومن جانبه ثمن مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر دور قوات مكافحة التهريب بولاية كسلا مشيداً باليقظة التامة والحس الأمني الذي يتمتع به منسوبي الجمارك في الحدود الشرقية للبلاد مُثنياً على الدور الكبير الذي يقومون به حاثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل حماية البلاد والمواطنين من خطر التهريب.