تعادل مثير بين الأهلي وسيمبا في افتتاح الدوري الأفريقي

فرض التعادل كلمته بين الأهلي المصري ومضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب (بنجامين مكابا) بالعاصمة التنزانية دار السلام، في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي.

تقدم الأهلي بهدف سجله المغربي رضا سليم في الدقيقة 45+1، وتعادل سيمبا في الدقيقة 52 عن طريق دينيس كيبو.

وتقدم الفريق التنزاني مجددا في الدقيقة 60 بواسطة ساديو كانوتيه، قبل أن يتعادل محمود عبد المنعم (كهربا) للأهلي في الدقيقة 63.

ويتقابل الفريقان في جولة الإياب باستاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد هوية المتأهل إلى نصف النهائي.ألقى الأهلي بأوراقه الأخيرة بمشاركة طاهر محمد وخالد عبد الفتاح وصلاح محسن على حساب كهربا وتاو وكريم الدبيس.

حاول حسين الشحات بمجهود فردي لكن بلا خطورة، وأبعد دفاع سيمبا كرة طولية قبل أن تصل إلى صلاح محسن.

وردت العارضة تسديدة صلاح (المتسلل)، قبل أن يهدر انفرادا بسبب البطء في التسديد، وتحولت إلى ركنية مع نهاية اللقاء بتعادل الفريقين.

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