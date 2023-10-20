كريم بنزيما يسجل للاتحاد والتعاون ويمنحهما التعادل..!

واصل اتحاد جدة نتائجه السلبية بالتعادل مع التعاون (1-1)، مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الاتحاد قد تعثر في الجولتين الماضيتين من الدوري، حيث تعادل مع الفيحاء سلبيا، قبل أن ينهزم أمام غريمه الأهلي (1-0).

وسجل كريم بنزيما هدف الاتحاد اليوم في الدقيقة 22، لكنه أحرز هدفا عكسيا في شباك فريقه، بعدها ب4 دقائق فقط.وارتفع رصيد التعاون بذلك ل23 نقطة، في الوصافة بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما وصل رصيد الاتحاد إلى 20 نقطة، في المركز الثالث مؤقتا.

وحاول الاتحاد في المقابل تهديد مرمى التعاون بكرة ثابتة، نفذها كورنادو وتصدى لها نجم المباراة مايلسون.

ولجأ العميد لسلاح التصويبات، إلا أنها لم تجد نفعا في إضافة الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).

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