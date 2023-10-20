جدد الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الابيض تعهده بحل كافة المشاكل والعقبات التي تعترض العمل الصحى بالولاية، مؤكداً ان صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى خاصة مرضى الفشل وانه تم توفير 3 مليون لشراء مستهلكات غسيل الكلى. من جهه اخرى أشار مصدر مسئول بوزاره الصحة بأن الولاية بها 5 مراكز غسيل كلى وتعاني المراكز نقص في الأدوية . وفي ذات الإطار ناشدت الجهات المختصة بوزاره الصحة والمنظمات ورجال الأعمال المساهمه في توفير تلك الأدوية خاصة ان بالولاية عدد كبير من النازحين من ويلات الحرب. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي النيل الأبيض يتعهد بتوفير (3) ملايين جنيه لشراء مستهلكات غسيل الكلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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