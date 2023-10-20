اتحاد الكرة السوداني يوقع عقداً مع كواسي مديراً فنياً للمنتخب الوطني

وقع الاتحاد السوداني لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية اليوم العقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الغاني كواسي أبياه ومساعده كوفي وفتاو مدرب حراس المرمى.

ويمتد العقد لمدة ثلاثة أعوام سيكون خلالها أبياه مديراً فنياً للمنتخب ومشرفاً علي المراحل السنية.

الدكتور معتصم جعفر، رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم الذي رحب بالحضور وبالجهاز الفني الثلاثي الغاني، أوضح أن الإتحاد ظل يعمل في ظروف صعبة وقاسية ورغم ذلك كان كل أعضاء الإتحاد علي تواصل.

وأضاف أنهم كانوا حريصين علي وجود السودان في كل المحافل الدولية من خلال مشاركة الأندية والمنتخبات.

وتقدم دكتور معتصم جعفر بالشكر والتقدير للإتحاد السعودي لكرة القدم علي ما قدم من دعم ومساندة تمثلت في إستضافة المنتخبات الوطنية برعاية من وزارة الرياضة السعودية.

ونفى د. جعفر، في معرض إجاباته على أسئلة الصحفيين، قيام مباراة للقمة السودانية بالمملكة في الوقت الراهن.

الكابتن كواسي أبياه رحب بالحضور وشكر الإتحاد السوداني لكرة القدم على إتاحة هذه الفرصة، وقال إنه عندما حضر وجد ترحيباً كبيراً أشعره أنه في بلده الثاني.

وذكر أنه يعرف الكرة السودانية من خلال عمله مع نادي الخرطوم الوطني وهو ما يساعده في عمله، مبيناً أنه على علم بوصول السودان لنهائيات الأمم الافريقية كثيراً، وهو الآن يريد الوصول لنهائيات كأس العالم.

وأقر بصعوبة المهمة، لكنه عاد وأكد أن التكاتف وعمل الجميع وتغيير عقلية اللاعب وتطوير المنظومة الإدارية والفنية، هو الطريق الوحيد الذي يجب السير عليه.