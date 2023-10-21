حريق عقار.. انتداب فريق المعمل الجنائي

حريق - أرشيف أمرت جهات التحقيق بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام مركز شباب بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء، وإعداد تقرير حول الأسباب وراء اندلاع الحريق وحصر الخسائر. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام مركز شباب عين الصيرة بمصر القديمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات. المصري اليوم

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