غرق «طالبة» في حوض ري أرض زراعية

لقيت طفلة مصرعها غرقا في حوض ري أرض زراعية بإحدى قرى مركز العدوة بمحافظة المنيا.
تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع طفلة في حوض ري أرض زراعية بإحدى قرى مركز العدوة.
انتقل فريق الإنقاذ النهري، والسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع «ر-أ-أ» ١١ سنة، طالبة، غرقا بالحوض أثناء اللهو.
تم انتشال الجثمان، وإيداعه مشرحة مستشفى العدوة، تحت تصرف النيابة العامة.
المصري اليوم
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