«الرسالة وصلت».. أستاذ علوم سياسية: السيسي يلوح بالتصعيد حال أضرت إسرائيل بمصلحة مصر

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء رسالة واضحة وقوية لإسرائيل ومن يدعمها، أن مصر لن تصمت أمام أي مخطط ضد مصلحتها وأمنها القومي، وستقف ضد أي سيناريو ضد مصلحة البلد، مؤكدا أن إسرائيل تصعد وتمارس كافة أشكال العنف ضد أهالي غزة لإجبارهم على التهجير من المنطقة، ولن تستطيع تحريك أكثر من مليون شخص من موطنهم إلى منطقة أخرى، كما أن الدول العربية مثل مصر والأردن أعلنتا رسميا التصدي لهذا السيناريو بكافة أنواع.

وأضاف «فهمي» لـ«المصري اليوم» أن الرئيس قدم رسالة واضحة أمام المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مؤتمر بمقر رئاسة الجمهورية، بصفته يقدم وجهة النظر المصرية للاتحاد الأوروبي أن مصر لن تتحمل تبعات التصعيد في غزة وتدمير السلام، مؤكدًا أن ملايين المصريين لديهم الاستعداد للخروج للتظاهر تعبيرًا عن رفضهم عملية تهجير الفلسطينيين من أرض فلسطين إلى سيناء.

وقال أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي طرح صحراء النقب لنقل الفلسطينيين إليها إذا كانت هناك فكرة للتهجير، لكن تحريك الفلسطينيين إلى مصر سيؤدي إلى اندلاع حروب دموية ولن تصمت مصر إزاء ذلك بحسب تعبيره.

وتصدرت «صحراء النقب» بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، محركات البحث «جوجل»، وهي تقع في غرب آسيا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع، وتعتبر جزءا من شبه جزيرة سيناء، حدودها الشرقية الصدع الآسيوي الأفريقي، وكانت جزءا من فلسطين الانتدابية، ولكن اليوم دخلت ضمن حدود إسرائيل، وأغلب سكانها من البدو العرب الذين سكنوا في تلك المنطقة بعد حرب 1948.

مناخ صحراء النقب صحراوي قليلا ما تسقط فيها الأمطار، وهناك تباين كبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار وانخفاض الرطوبة، ويبلغ عدد سكانها 317 ألف نسمة، وتسعي الحكومة الإسرائيلية إلى إسكان اليهود القادمين من منطقة الشرق من الدولة النامية فيها خوفا من تشكيل البدو قوة خطر تهدد أمنها.

المصري اليوم