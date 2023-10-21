غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة.. حيثيات قضية اعتداء عامل على طالب

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا لإدانته خطف طالب وتعدي عليه داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة السلام.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه استقر في يقين المحكمة واطمان إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم “أ . ع” غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة مما زين له شيطانه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا لاشباع رغبته من المجنى عليه الطالب بالصف الثالث الإعدادى ذو الخامسة عشر عاما من عمره، والذى قام المتهم بخطفه بطريق التحايل والاكراه من الطريق العام بتاريخ 1 يونيو 2023.

وتابعت الحيثيات، أن المتهم قام باستدراج المجني عليه إلى أحد الأبنية المهجورة تحت الانشاء بمساكن في مدينة السلام، وعند محاولة رفضه لذلك قام بإشهار سلاح أبيض مطواه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من اقتياده إلى احد العقارات غير المأهولة بالسكان وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.

الاحتكاك بجسم خشنه..

وثبت من تقرير الطب الشرعى أن الإصابات الموصوفة بالمجني عليه في الرأس وأسفل العين اليسرى هي إصابات رضية تحدث من المصادمة الرضية بأجسام راضاه أيا كان نوعها والاصابات المثبته بالعضد الايسر هي سحجات احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم خشنه أيا كان نوعها.

صدى البلد