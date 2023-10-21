بعلم مصر.. “عوازل” طفلة سودانية تدعم قرارات الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية – صورة

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شاركت فتاة سودانية تدعى عوازل، في مظاهرات جمعة تحيا مصر لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم قراراته تجاه القضية الفلسطينية الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم.
واستقبل ميدان الحصري حشود مهولة لأداء صلاة الجمعة قبل الخروج في مسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتم رفع علمي مصر وفلسطين أعلى المسجد ويؤدي المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين.
وتعالت هتافات المواطنين تعبيرا عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل وهتف المواطنون: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى” و”لبيك يا أقصى”.
صحيفة الدستور
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