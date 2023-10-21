شاهد.. الفنانة إنصاف مدني تطلق أغنية جديدة تطمئن من خلالها الشعب السوداني بالعودة من جديد

أطلقت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني أغنية جديدة تحمل أمل للشعب السوداني بالعودة من جديد رغم الجراحات التي خلفتها الحرب وتسببت في نزوح الملايين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أغنية الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة والتي حملت اسم (بنعود تاني). الأغنية من كلمات والحان الشاعر أمجد حمزة وقامت إنصاف مدني بتسجيلها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام الماضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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