شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تظهر أقدامها وتستعرض بــ(الحجل) والجمهور ينتقدها

أثارت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب خلال مقطع فيديو متداول وهي تظهر أقدامها وتستعرض بالحجل. https://www.facebook.com/reel/982585339517047?mibextid=B7JvUZ وبعد ظهور المقطع على السوشيال ميديا تسابق المعلقون على انتقاد المطربة الشهيرة استعراضها للحجل ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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