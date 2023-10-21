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بفضل ثنائية صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون

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Khaled 0 تبليغ

حقق نادي فوزاً مستحقاً على نظيره إيفرتون 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من .
سجل هدفي “الريدز” النجم الدولي المصري محمد صلاح، في الدقيقتين 75، والسابعة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الثاني.
ورفع “الريدز” رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز 16.
وبالهدفين اللذين سجلهما صلاح، رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفاً في ، وتسعة أهداف في الدوري السويسري، و35 هدفاً في ، بالإضافة إلى 146 هدفاً في الدوري الإنجليزي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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