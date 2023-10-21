بفضل ثنائية صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون

حقق نادي ليفربول فوزاً مستحقاً على نظيره إيفرتون 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي “الريدز” النجم الدولي المصري محمد صلاح، في الدقيقتين 75، والسابعة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الثاني.

ورفع “الريدز” رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز 16.

وبالهدفين اللذين سجلهما صلاح، رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفاً في الدوري المصري، وتسعة أهداف في الدوري السويسري، و35 هدفاً في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 146 هدفاً في الدوري الإنجليزي.

24