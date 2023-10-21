ياسر عرمان: الحرية والسلام للشعبين الفسلطيني واليهودي!

ياسر عرمان قال ياسر عرمان القيادي في الحرية والتغيير – المجلس المركزي – الحرية والسلام للشعبين الفسلطيني واليهودي، أوقفوا الحرب على غزة الباسلة. الجزيرة – السودان

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