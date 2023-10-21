حورية فرغلي تكشف عن تفاصيل فيلمها الجديد الذي يجمعها بـ إلهام شاهين

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن مشاركتها في فيلم جديد يحمل اسم “الحب كله”، منوهة على أن هذا العمل سوف يجمعها بالفنانة إلهام شاهين.

كما أشارت إلى أن فيلم “الحب كله” سيكون من إخراج خالد الحجر، ومن تأليف سيد فؤاد الجناري، دون أن تكشف عن قصته الرئيسية أو باقي نجوم العمل.

وشاركت حورية متابعيها، عبر صفحتها على ” انستغرام”ظن صورة جمعتها بالفنانة إلهام شاهين والمخرج خالد الحجر، وكتبت قائلة ” بعد غياب ٣سنوات حورية فرغلي والهام شاهين تعيدان خالد الحجر في فيلم كبير بعنوان الحب كله وتأليف سيد فؤاد الجناري”.وكانت آخر فيلم شاركت فيه الفنانة إلهام شاهين هو فيلم ” حظر تجول ” الذي عرض عام 2020 ، والذي حظي بالكثير من الجوائز والتكريمات ، ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

بينما كان آخر الأفلام التي شاركت بها حورية فرغلي فيلم ” استدعاء ولي عمرو” الذي عرض عام 2019، وقدمت من خلاله شخصية “سارة” والتي تدخل في مشاكل مع زوجها، ومن أجل إصلاح علاقتها به طلبت منه استعادة ذكريات حبهم بطريقة طريفة، كما كان لها بصمة أخرى في فيلم “حملة فرعون” الذي عرض في نفس العام أيضاً.

مجلة سيدتي